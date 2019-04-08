"Я его прекрасно понимаю": Алиев - о переходе Рацкикого в Зенит

Новости спорта: Экс-игрок кевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в Зенит.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев высказался о переезде Ярослава Ракицкого в российский клуб.

- Я прекрасно понимаю Ракицкого. Футбол - это спорт, а не политика. Ярик столько сезонов отыграл в "Шахтере". Я не знаю, возможно, у него был какой-то конфликт с тренером Фонсекой? Человек хочет играть в футбол, зарабатывать деньги и сидеть на скамейке Ракицкий не будет, я же его хорошо знаю.

Он классный игрок, один из топовых в Украине. Для "Зенита" - серьезное усиление. Да вы и сами уже все увидели. В последнем матче с "Оренбургом" какой мяч со штрафного забил! Он приехал в Россию работать и хочет играть за сборную Украины. Он всегда приезжал в сборную с улыбкой и хорошим настроением.

- Однако вызов в сборную зенитовский защитник не получил, а ­команда Андрея Шевченко настолько качественно сыграла в обороне с чемпионами Европы - португальцами, что вроде бы о Ракицком можно и забыть?

- Ребята хорошо сыграли, спору нет, но Ярик заслуживает быть в сборной. Женю Селезнева тоже не вызывали, когда он играл за "Кубань". Такая сейчас ситуация… Я не считаю, что это правильно.

- Получается, если "Локо" не догонит "Зенит", то придется звонить Ракицкому?

- Конечно, поздравлю Ярика. Наберу ему в Питер. Пусть в чемпионате России победит сильнейший, - сказал Алиев.