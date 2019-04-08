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Золотая бутса 2019: Месси уверенно лидирует

Золотая бутса 2019: Месси уверенно лидирует
11:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси находится на вершине рейтинга лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019:

1. Лионель Месси (Барселона): 33 мяча (*2) – 66 очков

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 27 мячей (*2) – 54 очка

3-5. Роберт Левандовски (Бавария): 21 мяч (*2) – 42 очка

3-5. Фабио Квальярелла (Сампдория): 21 мяч (*2) – 42 очка

3-5. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 21 мяч (*2) – 42 очка

6-7. Дуван Сапата (Аталанта): 20 мячей (*2) – 40 очков

6-7. Луис Суарес (Барселона): 20 мячей (*2) – 40 очков

8. Мбайе Диань (Касымпаша): 26 мяча (*1,5) – 39 очков

9-10. Криштиану Роналду (Ювентус): 19 мячей (*2) – 38 очков

9-10. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 19 мячей (*2) – 38 очков

11. Люк де Йонг (ПСВ): 25 мячей (*1,5) – 37,5 очка

12-15. Кристиан Стуани (Жирона): 18 мячей (*2) – 36 очков

12-15. Роберт Сков (Копенгаген): 24 мяча (*1,5) – 36 очков

12-15. Николя Пепе (Лилль): 18 мячей (*2) – 36 очков

12-15. Мохамед Салах (Ливерпуль): 18 мячей (*2) – 36 очков

16-21. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка

16-21. Гарри Кейн (Тоттенхэм): 17 мячей (*2) – 34 очка

16-21. Садио Мане (Ливерпуль): 17 мячей (*2) – 34 очка

16-21. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 17 мячей (*2) – 34 очка

16-21. Карим Бензема (Реал): 17 мячей (*2) – 34 очка

16-21. Лука Йович (Айнтрахт): 17 мячей (*2) – 34 очка

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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