Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины

Челси - Вест Хэм: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Челси - Вест Хэм: прогноз букмекеров на матч АПЛ
11:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Букмекеры назвали фаворита предстоящего матча АПЛ.

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Вест Хэм». Встреча состоится 8 апреля, начало — в 22:00 мск.

Вероятность победы хозяев поля гостей оценили коэффициентом 1.30. Шансы «Вест Хэма» выиграть соответствуют коэффициенту 9.25. Поставить на ничью можно за 5.75.

Согласно прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, на ТМ 2,5 гола — за 2.55. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. За 1.85 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.

Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев со счётом 2:0 (коэффициент 6.00).

«Челси» находится на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. У «Вест Хэма» 42 очка и 11-я строчка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото "дочери" Макгрегора
02 Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
03 Шахтер - Динамо: лучшие моменты матча (Видео)
04 Определились все полуфиналисты Кубка Украины
05 Тайсон рассказал, почему не бил пенальти в ворота Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь