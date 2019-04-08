Шахтер - Динамо: серия пенальти (Видео)

Новости спорта: "Горняки" в четвертьфинале Кубка Украины обыграли киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов.

В воскресенье в четвертьфинале Кубка Украины состоялось "украинское класико" – противостояние наших грандов "Шахтера" и "Динамо". "Скрытый финал" выиграли "горняки". Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью – 1:1, голы забили Денис Гармаш и Жуниор Мораес, которые во втором тайме получили красные карточки. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне "Шахтера" – 4:3. Два удара парировал Андрей Пятов, а его визави Денис Бойко смог взять один 11-метровый.

Видео серии пенальти матча "Шахтер" – "Динамо":

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины состоится в понедельник, 8 апреля, начало – в 14:00. Ее проведут легендарные украинские футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов.

После матча тренер "Динамо" Александр Хацкевич не явился не пресс-конференцию, и теперь, по правилам ФФУ, ему грозит штраф в размере пяти тысяч гривен.