Бакалов покинул ФК Львов

Главный тренер ФК "Львов" Юрий Бакалов принял решение покинуть занимаемую должность. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Причины такого решения не сообщается. Официальная версия гласит, что наставник и руководство решили разорвать контракт по совместному решению сторон.
53-летний Юрий Бакалов возглавил "сине-золотых львов" в августе прошлого года. Под его руководством команда на второй этап чемпионата пробилась в ТОП-6 украинской Премьер-лиги. В течение прошлой недели львовяне дважды уступили: сперва "Мариуполю" в чемпионате (2:3), а затем вылетели от "Зари" из Кубка Украины (0:1).
Добавим, что во "Львове" в последние недели происходят активные изменения. До Бакалова клуб покинул Лукас Тейлор, по слухам, в ближайшее время львовяне расстанутся ещё с несколькими бразильцами.
В настоящее время ФК "Львов" занимает шестое место в ТОП-6 с отставанием от четвёртой строчки на три балла.