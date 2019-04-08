Руководство Серии А накажет арбитра матча Ювентус — Милан

Новости спорта: Микаэль Фаббри может пропустить два тура чемпионата Италии.

На совместном заседании арбитров, тренеров и капитанов команд Серии А в понедельник, 8 апреля, состоится обсуждение судейства, которое в последнее время вызывает множество нареканий.

La Repubblica утверждает, что арбитр матча Ювентус — Милан Микаэль Фаббри, допустивший несколько существенных ошибок, повлиявших на результат поединка, будет отстранен от судейства на два тура Серии А и до конца сезона не будет назначаться на матчи с участием Милана.

В вину Фаббри вменяют не назначенный пенальти за игру рукой Алекса Сандро при счете 0:0 и то, что он не прореагировал на действия Манджукича, ударившего ногой капитана Милана Романьоли.