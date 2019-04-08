Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины

Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
14:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Шахтер и Заря в полуфинале Кубка сыграют против команд из Первой лиги.

В понедельник, 8 апреля, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Участие в мероприятии приняли обладатели Золотого мяча Игорь Беланов и Олег Блохин.

До этой стадии дошли две команды Премьер-лиги - Шахтер и Заря, а также два перволиговых коллектива - Днепр-1 и Ингулец.

По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:

Ингулец (Петрово) - Заря (Луганск)

СК Днепр - Шахтер (Донецк)

Базовая дата проведения полуфиналов Кубка Украины - 17 апреля.

Напомним, на предыдущей стадии Заря минимально обыграла Львов, Ингулец выбил в серии пенальти Карпаты, Днепр-1 переиграл Ворсклу, а Шахтер в серии пенальти обыграл Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, Кубок Украины, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото "дочери" Макгрегора
02 Шахтер - Динамо: лучшие моменты матча (Видео)
03 Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
04 Определились все полуфиналисты Кубка Украины
05 Тренер Майки Гарсии - о переходе Усика в хэвивейт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь