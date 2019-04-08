Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

Новости спорта: Шахтер и Заря в полуфинале Кубка сыграют против команд из Первой лиги.

В понедельник, 8 апреля, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Участие в мероприятии приняли обладатели Золотого мяча Игорь Беланов и Олег Блохин.

До этой стадии дошли две команды Премьер-лиги - Шахтер и Заря, а также два перволиговых коллектива - Днепр-1 и Ингулец.

По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:

Ингулец (Петрово) - Заря (Луганск)

СК Днепр - Шахтер (Донецк)

Базовая дата проведения полуфиналов Кубка Украины - 17 апреля.

Напомним, на предыдущей стадии Заря минимально обыграла Львов, Ингулец выбил в серии пенальти Карпаты, Днепр-1 переиграл Ворсклу, а Шахтер в серии пенальти обыграл Динамо.