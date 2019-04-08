Новости спорта: Ливерпуль намерен усилить свой состав Торганом Азаром.

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Торган Азар по окончанию сезона может перебраться не в Дортмунд, а в Ливерпуль.

По информации kicker, бельгиец сообщил боссам Жеребцов о желании покинуть клуб. Боруссия Дортмунд готова заплатить за младшего брата Эдена около 40 миллионов евро.

Однако менхенгладбахцы предпочли бы продать Торгана за границу. Бельгийское издание Het Nieuwsblad утверждает, что этим может воспользоваться Ливерпуль. Красные готовы предложить за Азара 40 миллионов фунтов.

Контракт Торгана с Боруссией М рассчитан до окончания следующего сезона.

В нынешней кампании на счету Азара 29 матчей за Жеребцов во всех турнирах. В них он отметился 12 голами и 11 ассистами.

После 28 туров Бундеслиги Боруссия М идет пятой, отставая от Айнтрахта на 4 очка.