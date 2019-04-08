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Гризманн стал отцом второго ребенка в один и тот же день

Гризманн стал отцом второго ребенка в один и тот же день
22:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Французский нападающий Гризманн во второй раз стал отцом.

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал отцом во второй раз. Эрика Чоперена, жена французского форварда, родила сына. Супруги назвали новорождённого Амаро.

Примечательно, что дочь Гризманна Мия также родилась 8 апреля. Сегодня дочери французского футболиста исполнилось 3 года.

Гризманн выступает в составе мадридского «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 31 матче «Атлетико» в чемпионате Испании, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. С 2014 года Гризманн играет также за национальную команду Франции, в составе которой он стал чемпионом мира в 2018 году.

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Сборная Франции, Новости спорта, ФК Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн.
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