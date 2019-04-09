Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 09.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

"Это неправда": Азар - о возможном переходе в Реал

"Это неправда": Азар - о возможном переходе в Реал
07:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эден Азар сосредоточен на Челси до окончания сезона.

Полузащитник Челси Эден Азар поблагодарил болельщиков за поддержку в матче АПЛ против Вест Хэма, где бельгиец забил два гола, обеспечив победу своей команде.

"Думаю, мы отлично сыграли. Это было непросто, у Вест Хэма отличные игроки, что создавало для нас проблемы, но в конце концов мы все сделали правильно. Мы не пропустили и смогли забить два великолепных гола, поэтому я очень доволен нашей игрой сегодня.

Мы выигрываем три игры подряд, для уверенности это хорошо. Наша цель - попасть в четверку лучших команд АПЛ и победа в Лиге Европы - тоже наша цель. Нам нужно добиться успеха в обоих турнирах, и мы можем это сделать.

Азар ответил на вопрос о его возможном переходе в Реал и намекнул, что готов рассмотреть такой вариант, но только после окончания сезона.

"Это неправда. Сейчас я до конца сезона сфокусирован на Челси. Я хочу завершить его в четверке лучших в АПЛ и выиграть Лигу Европы. Нам предстоит еще много работы, а затем посмотрим", - цитирует Азара официальный сайт Челси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа
02 Селезнев сбросил 8 килограммов
03 Гризманн стал отцом второго ребенка в один и тот же день
04 "Бой будет захватывающим": Деревянченко - о предстоящем поединке 13 апреля
05 Роналду готов сыграть в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь