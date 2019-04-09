"Это неправда": Азар - о возможном переходе в Реал

Новости спорта: Эден Азар сосредоточен на Челси до окончания сезона.

Полузащитник Челси Эден Азар поблагодарил болельщиков за поддержку в матче АПЛ против Вест Хэма, где бельгиец забил два гола, обеспечив победу своей команде.

"Думаю, мы отлично сыграли. Это было непросто, у Вест Хэма отличные игроки, что создавало для нас проблемы, но в конце концов мы все сделали правильно. Мы не пропустили и смогли забить два великолепных гола, поэтому я очень доволен нашей игрой сегодня.

Мы выигрываем три игры подряд, для уверенности это хорошо. Наша цель - попасть в четверку лучших команд АПЛ и победа в Лиге Европы - тоже наша цель. Нам нужно добиться успеха в обоих турнирах, и мы можем это сделать.

Азар ответил на вопрос о его возможном переходе в Реал и намекнул, что готов рассмотреть такой вариант, но только после окончания сезона.

"Это неправда. Сейчас я до конца сезона сфокусирован на Челси. Я хочу завершить его в четверке лучших в АПЛ и выиграть Лигу Европы. Нам предстоит еще много работы, а затем посмотрим", - цитирует Азара официальный сайт Челси.