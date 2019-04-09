Ливерпуль - Порту: слова Клоппа перед матчем Лиги чемпионов

Новости спорта: Обе команды пересекались на стадии плей-офф в прошлом сезоне.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими мыслями накануне предстоящего поединка против «Порту» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкого специалиста цитирует официальный сайт UEFA.

«В еврокубках хороших моментов у нас было гораздо больше, чем плохих. Сейчас мы стали немного опытнее. После первого матча с «Баварией» все говорили, что нулевая ничья — это слишком мало. Но мы понимали, что в Мюнхене шанс нам представится, и воспользовались своей возможностью. Теперь нам с таким же уважением следует отнестись к «Порту». Сейчас мы в ударе, это заметно и по тренировкам. Мы хотим вписать еще несколько достойных страниц в историю этого сезона».

Наша последняя встреча получилась странной, мы очень эффективно сыграли впереди, забили два или три гола в контратаках. Но результат прошлогодней встречи полезнее для «Порту», а не для нас. Нам надо быть сильными, играть с ясной головой, в какие-то моменты быть креативными, а в какие-то — играть попроще

Все хотят в соперники «Порту», пока его не получают. Мы, честно говоря, с «Порту» встречаться не хотели. Все смотрят исключительно на цифры, имена, составы, что-то подобное. Люди, разбирающиеся в футболе, не в восторге от соперничества с «Порту». Это правда жизни. Но нам играть с «Порту». Правда, «Ливерпуль» в соперники тоже никто не хотел. Это будет сложный матч, но мы ждем его с нетерпением.

Гомес сыграет только в безвыходной ситуации. У Лалланы была небольшая проблема, из-за которой он не играл в выходные и, возможно, не появится на поле завтра. У Вейналдума прихватило спину, но он должен быть в порядке».