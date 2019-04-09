Бавария и Боруссия поборются за одного из лидеров Аякса

Новости спорта: Немецкие клубы наблюдают за хавбеком Аякса.

Дортмундская Боруссия намерена составить конкуренцию мюнхенской Баварии в борьбе за полузащитника Аякса Хакима Зиеха, сообщает Sport.

Напомним, немецкие СМИ утверждали, что баварцы отказались участвовать в гонке за защитником амстердамцев Маттейсом де Лигтом, а решили переключиться на марокканца.

По данным источника, помимо команд из Бундеслиги, за Зиехом наблюдают Челси, Арсенал, Эвертон, Лестер, Рома и мадридский Реал. Действующий контракт футболиста с Аяксом истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Боруссия близка к сделке с полузащитником "жеребцов" Торганом Азаром.