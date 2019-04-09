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Капитан СК Днепр-1: Мы хотим выиграть Кубок Украины

Капитан СК Днепр-1: Мы хотим выиграть Кубок Украины
09:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Для начала днепрянам нужно справиться с Шахтером в полуфинале.

Полузащитник Днепра-1 Сергей Кравченко сообщил, что команда не имеет права выступать в Лиге Европы в силу молодого возраста клуба, однако все равно горит желанием выиграть Кубок Украины.

«Дело в том, даже если мы выиграем Кубок Украины – мы не сможем играть в еврокубках. Команде еще нет трех лет, поэтому мы не будем там выступать. Как бы нам ни хотелось. Но опять же, выиграть Кубок – это супермотивация. Конечно, очень хочется», — заявил Кравченко в эфире Футбол NEWS.

СК Днепр-1 в четвертьфинале Кубка Украины выбил Ворсклу (2:0). Теперь команда сразится в полуфинале с Шахтером, а во второй паре сыграют Ингулец и Заря.

Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

Матч Днепр-1 — Шахтер состоится 17 апреля в Днепре.

Днепряне после 20 игр в Первой лиге лидируют в таблице, опережая Колос на 9 очков, но при этом они сыграли на матч больше.

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Футбол, Кубок Украины, Сергей Кравченко, Новости футбола, СК Днепр-1.
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