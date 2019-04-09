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Тоттенхэм - Манчестер Сити: слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов

Тоттенхэм - Манчестер Сити: слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов
10:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Аргентинец считает, что матчи Лиги чемпионов сильно отличаются от АПЛ.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал, что думает о грядущей встрече с Манчестер Сити в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Матч будет крайне тяжелым. Манчестер Сити - одна из топ-команд Европы. Хотим сразу сыграть агрессивно и постараемся владеть инициативой. Будем пытаться задать высокий темп. Матчи ЛЧ сильно разнятся с английской Премьер-лигой. Хотим доставить трудности противнику и атмосфера поможет нам.

Это один из ключевых поединков в моей карьере. 1/4 финала Лиги чемпионов - огромное достижение для нашей команды. Мы с Гвардиолой играли друг против друга в Испании множество раз. Выступать против Барселоны всегда было нелегко. Мне кажется, игроки испанца понимают,что мы смело играем в футбол.

Против таких игроков, как Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг и Агуэро, первое — это бегать. Понятное дело, все они невероятно техничные, но в первую очередь они выделяются скоростными качествами", - цитирует аргентинского специалиста пресс-служба Тоттенхэма.

Тоттенхэм и Манчестер Сити встретятся 9 апреля. Матч состоится в Лондоне в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Маурисио Почеттино.
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