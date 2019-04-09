Калинич назвал самого сильного игрока, с которым играл в Украине

Новости спорта: Экс-футболист Днепра Никола Калинич считает, что будущее Коноплянки в Европе еще впереди.

Игрок Атлетико Никола Калинич вспомнил времена, когда играл за Днепр и назвал самого сильного игрока в Украине, с которым ему приходилось играть.

"Я был уверен, что Коноплянка многого достигнет в Севилье. Ведь в том Днепре он был очень важным игроком, самым сильным из всех, с кем я играл в Украине. Жаль, что в Европе у него не все сложилось, как хотелось, но все еще впереди.

Самый сложный защитник? Хачериди чи Ракицкий. Все же Хачериди. Он высокий, сильный и хорошо играет на опережение. Его было очень сложно пройти", - сказал Калинич в интервью YouTube-каналу Бомбардир.