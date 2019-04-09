Футболист Челси попал в ДТП

Новости спорта: Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер попал в ДТП и находится за решеткой.

Английский полузащитник лондонского Челси Дэнни Дринкуотер попал в ДТП, сообщает The Sun, посылаясь на свои источники.

По информации издания 29-летний футболист прошлой ночью ехал домой после вечеринки и врезался в другой автомобиль.

Трое людей получили травмы: сам футболист, спутница Дэнни и водитель другой машины.

Сообщается, что после этой «пьяной аварии» звездный хавбек Челси был задержан полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде. В данный момент Дринкуотер находиться за решеткой, до выяснения всех обстоятельств.

В Челси подтвердили данную информацию, но от более расширенных комментариев удержались.

Напомним, вчера, 8 апреля лондонский Челси в матче АПЛ обыграл Вест Хэм Андрея Ярмоленко (2:0)