Скачать
Вторник, 09.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

Футболист Челси попал в ДТП

Футболист Челси попал в ДТП
13:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер попал в ДТП и находится за решеткой.

Английский полузащитник лондонского Челси Дэнни Дринкуотер попал в ДТП, сообщает The Sun, посылаясь на свои источники.

По информации издания 29-летний футболист прошлой ночью ехал домой после вечеринки и врезался в другой автомобиль.

Трое людей получили травмы: сам футболист, спутница Дэнни и водитель другой машины.

Сообщается, что после этой «пьяной аварии» звездный хавбек Челси был задержан полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде. В данный момент Дринкуотер находиться за решеткой, до выяснения всех обстоятельств.

Челси и Шахтер поборются за звездного бразильца

В Челси подтвердили данную информацию, но от более расширенных комментариев удержались.

Напомним, вчера, 8 апреля лондонский Челси в матче АПЛ обыграл Вест Хэм Андрея Ярмоленко (2:0)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Дэнни Дринкуотер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа
02 "Бой будет захватывающим": Деревянченко - о предстоящем поединке 13 апреля
03 Селезнев сбросил 8 килограммов
04 Гризманн стал отцом второго ребенка в один и тот же день
05 Роналду готов сыграть в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь