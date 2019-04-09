Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала

Сегодня стартуют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Восемь лучших команд турнира определят полуфиналистов. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде (Испания). Примечательно, что обе мадридские команды Реал и Атлетико уже покинули турнир.
Лига Чемпионов 2018/2019 1/4 Финала
09 апреля (вторник)
22:00 Ливерпуль - Порту
22:00 Тоттенхэм - Ман Сити
10 апреля (среда)
22:00 Аякс - Ювентус
22:00 Ман Юнайтед - Барселона
Ответные матчи
16 апреля (вторник)
22:00 Барселона - Ман Юнайтед
22:00 Ювентус - Аякс
17 апреля (среда)
22:00 Ман Сити - Тоттенхэм
22:00 Порту - Ливерпуль
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