Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала

Новости спорта: Восемь лучших команд турнира определят полуфиналистов.

Сегодня стартуют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Восемь лучших команд турнира определят полуфиналистов. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде (Испания). Примечательно, что обе мадридские команды Реал и Атлетико уже покинули турнир.

Лига Чемпионов 2018/2019 1/4 Финала

09 апреля (вторник)

22:00 Ливерпуль - Порту

22:00 Тоттенхэм - Ман Сити

10 апреля (среда)

22:00 Аякс - Ювентус

22:00 Ман Юнайтед - Барселона

Ответные матчи

16 апреля (вторник)

22:00 Барселона - Ман Юнайтед

22:00 Ювентус - Аякс

17 апреля (среда)

22:00 Ман Сити - Тоттенхэм

22:00 Порту - Ливерпуль

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