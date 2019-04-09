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Федецкий рассказал о драке с Срной

Федецкий рассказал о драке с Срной
21:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В начале карьеры в первой команде "Шахтера" Артем Федецкий на тренировке поучаствовал в драке 2 на 2.

"Драки были. С Тимощуком дрались два на два против Срны и Лалатовича. Я тогда только попал в первую команду "Шахтера", наверное, день на 10-й моего пребывания там это случилось. Была двусторонка, я играл с Лалатовичем в центре защиты. Срна был в команде и действовал на позиции левого хава. Вел мяч, и Толик [Тимощук] его жестко, но не грубо в подкате с мячом за поле вынес. Ну, развернулся и идет, а Срна хотел ударить его ногой по плечу. Начали они вдвоем меситься".

"Все стоят, растерялись, никто не хочет их разборонить. Тут подбегает Лалатович, и они вдвоем начинают Толика месить. Говорю: "Подождите, земелю бьют". Подбегаю, тык-тык. Почувствовал потом один удар. Поворачиваюсь, Лала стоит. Он классный парень, но тогда мы… Он сейчас вроде в Македонии команду тренирует".

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"Тогда же был равный бой, украино-балканское противостояние. Со Срной мы дольше мирились: он думал, мол, молодой пришел, и начал так и так. А с Лалой уже на следующий день руки пожали, смеялись, травили", - сказал Федецкий в интервью "Трендец".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Артем Федецкий.
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