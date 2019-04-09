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"Цыганкова тяжело изучить": Пятов о серии пенальти в игре с Динамо

"Цыганкова тяжело изучить": Пятов о серии пенальти в игре с Динамо
17:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Первый номер украинской сборной Андрей Пятов также высказался об Александре Шовковском.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины поделился мыслями касательно победы в рамках 1/4 финала Кубка Украины над киевским Динамо (1:1, 4:3 по пенальти), а также рассказал о навыках Александра Шовковского.

"Серия пенальти? Витя Цыганков я знаю, что он в разные углы бьет, его тяжело изучить. Нужно поработать над этим (смеется). Сначала гадал, а потом уже начал выжидать. Хорошо, что так получилось. Наверное было психологическое преимущество, в последнем решающем ударе, и это мне помогло.

Да, по-моему, в официальных играх это моя первая серия выигрышная пенальти. Я отбивал один, два, но мы не забивали три. Ну еще когда Саша был Шовковский, ему вообще нереально забить.

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Днепр-1? Я хорошо общаюсь с Сергеем Кравченко, Диму Михайленко знаю, знаю как он работает. Это команда играющая, мне импонирует их игра. Думаю, эта команда по праву заслуживает играть в УПЛ", - рассказал Андрей в эфире программы Футбол News.

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ФК Шахтер, Александр Шовковский, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола.
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