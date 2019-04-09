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Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)

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Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)
18:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Донецкий Шахтер получил самолет в клубных цветах.

Шахтер получил в свое распоряжение Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета Горняков. Самолет был представлен украинской авиакомпанией SkyUp Airlines.

На обшивку Boeing 737-700 нанесена емблема Шахтера, а у входа в самолет — флаг Украины. Отметим, что Горняки и SkyUp Airlines еще прошлым летом заключили двухлетний партнерский договор.

Два года все внутренние перелеты Шахтера будут осуществляться на этом самолете. Часть полетов за границу, возможно, тоже.

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Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на 7 очков. Следующий матч команда проведет 13 апреля против Зари.

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ФК Шахтер, Самолет, Новости футбола, Boeing 737-700.
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