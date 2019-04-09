Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)

Шахтер получил в свое распоряжение Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета Горняков. Самолет был представлен украинской авиакомпанией SkyUp Airlines.
На обшивку Boeing 737-700 нанесена емблема Шахтера, а у входа в самолет — флаг Украины. Отметим, что Горняки и SkyUp Airlines еще прошлым летом заключили двухлетний партнерский договор.
Два года все внутренние перелеты Шахтера будут осуществляться на этом самолете. Часть полетов за границу, возможно, тоже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дамы и господа, новый самолет «Шахтера» от компании @skyup.aero! Оцените по шкале от 1 до 10. ----- Ladies and gentlemen, here’s the new aircraft of Shakhtar from @skyup.aero. Rate it on a scale of 1 to 10. ----- Пані та панове, новий літак «Шахтаря» від компанії @skyup.aero! Оцініть за шкалою від 1 до 10.
Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на 7 очков. Следующий матч команда проведет 13 апреля против Зари.