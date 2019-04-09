Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)

Новости спорта: Донецкий Шахтер получил самолет в клубных цветах.

Шахтер получил в свое распоряжение Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета Горняков. Самолет был представлен украинской авиакомпанией SkyUp Airlines.

На обшивку Boeing 737-700 нанесена емблема Шахтера, а у входа в самолет — флаг Украины. Отметим, что Горняки и SkyUp Airlines еще прошлым летом заключили двухлетний партнерский договор.

Два года все внутренние перелеты Шахтера будут осуществляться на этом самолете. Часть полетов за границу, возможно, тоже.

Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на 7 очков. Следующий матч команда проведет 13 апреля против Зари.