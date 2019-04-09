Сульшер: Манчестер Юнайтед не может сосредоточиться лишь на Месси

Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Встреча состоится завтра, 10 апреля.

"Месси — фантастический игрок, который войдёт в историю как один из лучших футболистов. Его будет трудно остановить, но это не невозможно. К тому же нам предстоит матч не Месси против „Манчестер Юнайтед“. У „Барселоны“ также есть Суарес, Коутиньо, Ракитич, Видаль. У каталонцев множество отличных игроков, мы не можем сосредоточиться лишь на одном из них.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мы играли с „Ювентусом“ и Криштиану Роналду, „ПСЖ“ и Килианом Мбаппе. Посмотрим, как мы справимся завтра", — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.