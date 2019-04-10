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Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

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Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
00:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тоттенхэм одержал минимальную победу над Манчестер Сити.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс, которому ассистировали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Ответный матч "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм Хотспур" пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити

Гол: Сон 78'

Предупреждения: Роуз 12' - Ляпорт 28', Марез 59'

На 13-й минуте "Манчестер Сити" получил право на пенальти, но Серхио Агуэро не сумел переиграть голкипера "шпор" Уго Льориса. Единственный гол был забит на 78-й минуте. Сон Хын Мин получил пас от Кристиана Эриксена и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Сона:

Лучшие моменты 2-го тайма:

В этой встрече "Тоттенхэм" из-за травмы потерял основного форварда Гарри Кейна.

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