Балотелли могут дисквалифицировать на 8 матчей

Новости спорта: Итальянец оказался в центре очередного скандала.

Форварду Марселя Марио Балотелли грозит дисквалификация на 8 матчей Лиги 1, сообщает A Bola. Итальянец в матче 31-го тура чемпионата Франции против Бордо (0:2) ударил локтем и разбил нос защитнику Пабло Насименто.

Интересно, что судья матча Хаким Бен Эль-Хадж не увидел этот момент во время поединка. Поэтому данный эпизод будет рассматривать дисциплинарный комитет Лиги 1.

Если вина Балотелли будет доказана, то скандальному итальянцу грозит дисквалификация от 5 до 8 матчей.

28-летний Марио зимой присоединился к Марселю и сыграл 10 матчей за новый клуб, отметившись 7 голами.

Марсель идет на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1, отставание от зоны еврокубков составляет 2 очка. Следующий матч команда проведет 13 апреля против Нима.