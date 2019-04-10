Скачать
Среда, 10.04.2019
Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)
Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Балотелли могут дисквалифицировать на 8 матчей

Балотелли могут дисквалифицировать на 8 матчей
08:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Итальянец оказался в центре очередного скандала.

Форварду Марселя Марио Балотелли грозит дисквалификация на 8 матчей Лиги 1, сообщает A Bola. Итальянец в матче 31-го тура чемпионата Франции против Бордо (0:2) ударил локтем и разбил нос защитнику Пабло Насименто.

Интересно, что судья матча Хаким Бен Эль-Хадж не увидел этот момент во время поединка. Поэтому данный эпизод будет рассматривать дисциплинарный комитет Лиги 1.

Если вина Балотелли будет доказана, то скандальному итальянцу грозит дисквалификация от 5 до 8 матчей.

28-летний Марио зимой присоединился к Марселю и сыграл 10 матчей за новый клуб, отметившись 7 голами.

Марсель идет на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1, отставание от зоны еврокубков составляет 2 очка. Следующий матч команда проведет 13 апреля против Нима.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Марсель, Футбол, Лига 1, Марио Балотелли, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
02 Ливерпуль 2:0 Порту: события матча
03 Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити: события матча (Видео)
04 Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
05 Криштиану Роналду запустил новый бизнес - клиника по пересадке волос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь