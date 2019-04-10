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Среда, 10.04.2019
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Де Йонг: Сейчас Ювентус сильнее Реала

Де Йонг: Сейчас Ювентус сильнее Реала
10:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Аякс готовится к четвертьфинальным матчам с Ювентусом.

Полузащитник Аякса Френки Де Йонг поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против Ювентуса.

"Я котирую Ювентус чуть выше, чем Реал. Не поймите меня неправильно, Реал - это топ-клуб, но в этом сезоне они не столь хороши.

Ювентус же - один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Мне интересно, как мы будем с ними справляться. Это классный вызов для нас. Если сыграем в свою силу, то сможем доставить проблемы и Ювентусу.

Надеюсь, Роналду восстановился после травмы и сыграет. Это топ-игрок, и хотя наши шансы на победу над Ювентусом без Роналду в составе возрастают, я хочу играть против лучших и обыгрывать их", - приводит слова Де Йонга De Telegraaf.

Встреча Аякс - Ювентус пройдет 10 апреля в Амстердаме на стадионе Йохан Круифф Арена, начало - в 22:00 по киевскому времени. Следить за онлайн-трансляцией поединка можно на нашем сайте.

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ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Френки де Йонг.
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