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Среда, 10.04.2019
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Футбольный агент: в футболе Украина убегает от России семимильными шагами

Футбольный агент: в футболе Украина убегает от России семимильными шагами
12:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Россиянин отметил прогресс украинской футбольной молодежи.

Футбольный агент Алексей Дуданец рассказал о прогрессе молодых украинских футболистов.

По словам россиянина, в футбольном плане Украина растет значительно быстрее, чем Россия.

«Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию. Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодежном уровне. Пока не включимся, она и дальше будет убегать. Они уезжают, а мы — нет», — рассказал Дуданец порталу Championat.com.

«Почему так происходит? Все просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель — уехать и зарабатывать деньги. У нас кого ни спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: «Играть в Севилье». Разницу чувствуете?».

В матчах против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выставил в стартовом составе пятерых футболистов, играющих в зарубежных чемпионатах.

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Футбол, Новости футбола, Cборная Украины, Алексей Дуданец.
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