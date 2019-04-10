Динамо близко к подписанию уругвайского вингера

Новости спорта: Динамо ждет еще одно пополнение уже в ближайшее время.

Как стало известно, киевское Динамо вскоре может подписать контракт с уругвайским вингером Карлосом Де Пена, который находится на просмотре в клубе уже больше недели.

В Динамо 27-летнего уругвайца порекомендовал бывший тренер бело-синих Леонид Буряк.

Карлос Де Пена находится без клуба с начала года. Последним клубом вингера был уругвайский Насьональ, в котором он начал свою профессиональную карьеру.

Ранее полузащитник также выступал в составе английского Миддлсбро и испанского Реал Овьедо.

Во время зимнего трансферного окна киевское Динамо приобрело лишь испанского форварда Франа Соля, который на данный момент находится в лазарете команды после травмы плеча.

Недавно киевский клуб покинули бразильские полузащитники Че Че и Витор Буэно, ушедшие в Сан-Паулу.

На данный момент Динамо находится на 2-м месте УПЛ, имея отставание от Шахтера в 7 очков. В активе команды Хацкевича 53 очка после 23 туров.