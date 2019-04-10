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Среда, 10.04.2019
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Монтелла официально возглавил Фиорентину

Монтелла официально возглавил Фиорентину
18:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 44-летний специалист подписал двухлетний контракт с клубом.

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о назначении на должность главного тренера Винченцо Монтеллы.

Стороны подписали контракт до лета 2021 года. На посту наставника «фиалок» 44-летний специалист заменил Стефано Пиоли, который ушёл в отставку вчера, 9 апреля.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 10-е место. Команда набрала 39 очков в 31 матче.

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Монтелла уже возглавлял «Фиорентину» в период с 2012 по 2015 год. Тогда под его руководством «фиалки» сыграли 153 матча, одержали 81 победу, 32 раза сыграли вничью и 40 игр проиграли. Также Монтелла работал с «Ромой», «Катаньей», «Сампдорией», «Миланом». Последним его клубом была «Севилья». Из испанского клуба он был уволен в апреле прошлого года.

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Серия А, ФК Фиорентина, Новости футбола, Винченцо Монтелла.
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