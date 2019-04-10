Новичок Динамо Карлос де Пена: Очень счастлив стать игроком великого клуба

Новости спорта: Карлос де Пена пообещал помочь киевлянам достигать высоких целей.

Вингер Карлос де Пена прокомментировал свой переход в киевское Динамо, объяснив почему выбрал 14-номер, как продвигается изучение языка и с кем из динамовцев успел пообщаться.

"Очень счастлив быть здесь и стать игроком этого великого клуба, известного во всем мире. Все знают Динамо как один из грандов украинского футбола и регулярного участника еврокубков. Это большой шаг в моей карьере. Я также первый уругваец в истории клуба, и это большая честь. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь высоких целей.

Моя главная задача на поле - забивать и ассистировать партнерам, поскольку я атакующий хавбек. Я левша, могу играть как чистого полузащитника, так и вингера.

Я уже познакомился с командой и меня хорошо приняли. Общался с Денисом Бойко, Виктором Цыганковым и Беньямином Вербичем. Но я в целом слежу за международным футболом, поэтому знал, что Фран Соль недавно подписал контракт с Динамо.

Почему 14-й номер? Прежде всего, мне нравится 14-й. Я раньше играл под 16 номером, однако здесь он занят. Поэтому я с радостью взял 14 хотя никогда под ним не выступал.

Изучение языка, на мой взгляд, это непременный знак уважения к стране, в которой выступаешь. Уже знаю базовые слова - "привет", "спасибо", "очень рад", "добрый день", "пожалуйста". Также уже могу сказать и такие слова как "дверь", "стол" и "ключи". Изучение языка поможет мне быстрее адаптироваться и привыкнуть к жизни в Украине.

Всегда ощущаются изменения, когда переезжаешь в другой чемпионат, и это касается любой лиги. Но я сделаю все возможное, чтобы помочь Динамо. В первую очередь, уменьшить отставание в чемпионате от первого места. Знаю, что у нас впереди большие матчи. И в дальнейшем я буду старательно работать, чтобы команда добивалась только самых высоких целей", - цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.