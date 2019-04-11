Блохин: Мне неинтересно смотреть УПЛ

Новости спорта: Легендарный динамовец не в восторге от нынешнего уровня УПЛ.

Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин высказал свое мнение о жеребьевке полуфиналов Кубка Украины.

"Уровень украинской Премьер-Лиги упал — мне ее неинтересно смотреть. Только у четырех команд положительная разница забитых и пропущенных мячей. Это одна из причин, почему в полуфинал Кубка Украины попали две команды из Первой Лиги. Не хочу никого обижать, но на матчи "Олимпика" ходят по 50 человек. Вот вам и уровень", - сказал Блохин.

Напомним, в полуфинале "Ингулец" сыграет против "Зари", а "Днепр-1" встретится с "Шахтером". Матчи 1/2 финала Кубка Украины пройдут 17-го апреля.