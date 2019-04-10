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Аякс отыгрался после гола Роналду

Аякс отыгрался после гола Роналду
23:52 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф

Новости спорта: «Аякс» и «Ювентус» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:1.

В концовке первого тайма, на 45-й минуте нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счёт в матче. Ответный гол был забит в начале второго тайма, на 46-й минуте — его автором стал форвард амстердамского «Аякса» Давид Нерес.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» обыграл мадридский «Реал» (1:2, 4:1), а «Ювентус» выбил из соревнования «Атлетико» (0:2, 3:0).

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ювентус, ЛЧ.
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