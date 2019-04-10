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Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
23:58 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: «Барселона» благодаря автоголу Шоу минимально обыграла «Манчестер Юнайтед».

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась минимальной победой гостей.

Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте. Автоголом отметился защитник «красных дьяволов» Люк Шоу. Мяч после удара головой Луиса Суареса летел вдоль линии ворот хозяев, однако попал в грудь 23-му номеру манкунианского клуба и влетел в ворота. Изначально арбитр встречи итальянец Джанлука Рокки зафиксировал офсайд у уругвайца. Однако гостям на выручку пришла VAR. Помощники главного арбитра, следящие за матчем в кабинке для видеоповторов, подсказали, что положения вне игры не было.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 16 апреля, на «Камп Ноу».

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Все по теме:

УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед.
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