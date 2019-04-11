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Манчестер Юнайтед - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Манчестер Юнайтед - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
10:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Манчестер Юнайтед принимал Барселону на Олд Траффорд.

Английский Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал каталонскую Барселону в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Судьба матча была предрешена уже в начале поединка. На 12-й минуте левый защитник сборной Англии Люк Шоу отметился автоголом. После удара Суареса мяч коснулся корпуса защитника и пролетел мимо Давида Де Хеа.

Во втором тайме "красные дьяволы" прибавили в активности, однако забить не смогли.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1

Гол: Шоу, 12 (в свои ворота).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Фред, Мактоминей, Погба - Далот (Лингард, 74), Рашфорд (Перейра, 85), Лукаку (Мартиаль, 68).

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Артур (Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90+3), Ракитич — Месси, Суарес, Коутиньо (Видаль, 65).

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
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