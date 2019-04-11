Леоненко назвал главную причину успехов Динамо при Лобановском

Новости спорта: Экс-игрок Динамо Виктор Леоненко заявил, что если бы имел агента, то не играл бы за киевский клуб слишком долго.

"Если бы не было Щербицкого (первый секретарь Центрального комитета Компартии Украины – прим.) и у футболистов были контракты – у Лобановского ничего бы не получилось.

Валерий Васильевич вернулся в Динамо во второй половине 90-х. Позже в команду прибыли иностранцы, имея на руках хорошие договора, ему сразу же с ними стало не очень комфортно работать. Ведь раньше-то были "солдаты" и "рабы", а приехали легионеры, которые начали наглеть и показывать характер.

Их ведь не отправишь в Динамо-3 или Динамо-2, как меня. Если бы у меня был тогда агент, сколько бы я пробыл в Динамо? Два дня! Возможно, три", – цитирует Леоненко FootBoom.