Коноплянка намерен уйти из Шальке

Вингер гельзенкирхенского Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка в летнее трансферное окно собирается перебраться в другую команду, утверждает Bild.
Возможный трансфер футболист уже обсудил со своими родными и близкими.
Немецкое издание сообщает, что "кобальтовые" не будут препятствовать переходу украинца.
На данный момент Коноплянка получает 5 миллионов евро в год. Контрактное соглашение с немецкой командой действительно до сезона 2019/2020.
29-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 20 матчей в составе гельзенкирхенского клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.