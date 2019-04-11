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Коноплянка намерен уйти из Шальке

Коноплянка намерен уйти из Шальке
12:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка хочет уйти из клуба летом.

Вингер гельзенкирхенского Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка в летнее трансферное окно собирается перебраться в другую команду, утверждает Bild.

Возможный трансфер футболист уже обсудил со своими родными и близкими.

Немецкое издание сообщает, что "кобальтовые" не будут препятствовать переходу украинца.

На данный момент Коноплянка получает 5 миллионов евро в год. Контрактное соглашение с немецкой командой действительно до сезона 2019/2020.

Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

29-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 20 матчей в составе гельзенкирхенского клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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