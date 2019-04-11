Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге

Новости спорта: В текущем сезоне Лунин вряд ли дотянет до показателя в десять сыгранных за клуб поединков.

Украинец Андрей Лунин не пользуется доверием главного тренера "Леганеса" Маурисио Пельегрино, хотя терпеливо ожидает своих шансов. Впрочем, в контексте ближайшего поединка "Леганеса" планы можно не строить – Андрей точно не появится на поле. Причина в том, что соперником "пепинерос" выступит мадридский "Реал", которому и принадлежит контракт украинца. По условиям аренды против своей материнской команды Лунин не сыграет.

Отметим, что то же самое касается и другого арендованного "Леганесом" у "Реала" игрока Оскара Арнаиса. Таким образом, в Ла Лиге в этом сезоне останется еще шесть поединков, в которых Лунин может появиться на поле. В целом же вратарь сборной Украины в этом сезоне провел за "Леганес" три матча в чемпионате и два – в Кубке Испании.

Добавим, что матч "Леганес" - "Реал" состоится в понедельник, 15-го апреля, в 22:00.