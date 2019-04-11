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Погба: Конечно, мы можем пройти Барселону

Погба: Конечно, мы можем пройти Барселону
14:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Поль Погба считает, что Манчестер Юнайтед в силах обыграть Барселону и выйти в полуфинал ЛЧ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал поражение от Барселоны в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны были реализовывать свои шансы. У Барселоны было немного моментов, может, всего один, но Де Хеа сыграл отлично и спас команду. Потом уже они были не так опасны.

Мы уверены, что можем победить их. Мы остаемся Манчестер Юнайтед, даже если против нас Барселона. Мы играем в Лиге чемпионов точно так же, как они. Конечно, мы можем их пройти", - цитирует Погба Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед минимально уступил Барселоне на Олд Траффорд. Ответный матч состоится на Камп Ноу 16 апреля.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Поль Погба, ФК МЮ, Новости футбола.
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