Погба: Конечно, мы можем пройти Барселону

Новости спорта: Поль Погба считает, что Манчестер Юнайтед в силах обыграть Барселону и выйти в полуфинал ЛЧ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал поражение от Барселоны в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны были реализовывать свои шансы. У Барселоны было немного моментов, может, всего один, но Де Хеа сыграл отлично и спас команду. Потом уже они были не так опасны.

Мы уверены, что можем победить их. Мы остаемся Манчестер Юнайтед, даже если против нас Барселона. Мы играем в Лиге чемпионов точно так же, как они. Конечно, мы можем их пройти", - цитирует Погба Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед минимально уступил Барселоне на Олд Траффорд. Ответный матч состоится на Камп Ноу 16 апреля.