Реал решил судьбу Варана в клубе

Новости спорта: Реал не хочет расставаться с защитником.

Мадридский Реал не собирается продавать французского защитника Рафаэля Варан, сообщает AS.

Согласно информации источника, руководство Реала решило, что им нужно сохранить чемпиона мира в своем составе, поэтому не продаст игрока меньше, чем за 500 миллионов евро (такая клаусула прописана в контракте игрока). Также боcсы согласились увеличить зарплату защитника.

Напомним, ранее сообщалось, что Варан задумался о трансфере, потому что его зарплата в клубе не соответсвует его статусу чемпиона мира. Вместо 6 миллионов евро в год Рафаэль просил 9. Кроме этого, игрок был расстроен тем, как его поздравили с победой на Чемпионате мира. Если игроки Атлетико и Барселоны получили специальные награды, то руководство Реала ограничилось видеороликом, который показали на экране Бернабеу перед матчем с Леганесом.