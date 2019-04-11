Скачать
Четверг, 11.04.2019
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Гармаш дисквалифицирован на 4 матча
Гармаш дисквалифицирован на 4 матча
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

Реал решил судьбу Варана в клубе

Реал решил судьбу Варана в клубе
15:42 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Реал не хочет расставаться с защитником.

Мадридский Реал не собирается продавать французского защитника Рафаэля Варан, сообщает AS.

Согласно информации источника, руководство Реала решило, что им нужно сохранить чемпиона мира в своем составе, поэтому не продаст игрока меньше, чем за 500 миллионов евро (такая клаусула прописана в контракте игрока). Также боcсы согласились увеличить зарплату защитника.

Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге

Напомним, ранее сообщалось, что Варан задумался о трансфере, потому что его зарплата в клубе не соответсвует его статусу чемпиона мира. Вместо 6 миллионов евро в год Рафаэль просил 9. Кроме этого, игрок был расстроен тем, как его поздравили с победой на Чемпионате мира. Если игроки Атлетико и Барселоны получили специальные награды, то руководство Реала ограничилось видеороликом, который показали на экране Бернабеу перед матчем с Леганесом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Рафаэль Варан, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
03 "Резиновые изделия вы!": Александр Емельяненко ответил хэйтерам
04 Блохин: Мне неинтересно смотреть УПЛ
05 Манчестер Юнайтед - Барселона: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь