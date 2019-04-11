Моуринью о матче Манчестер Юнайтед - Барселона

Новости спорта: Жозе Моуринью рассказал, что его поразило в матче Манчестер Юнайтед - Барселона.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о матче между английским клубом и "Барселоной" (0:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Мне кажется, для обеих команд это был матч потерянных возможностей. "Барселона" показывала себя не с лучшей стороны, она могла полностью убить интригу, но не сделала этого. А "Манчестер Юнайтед" мог сыграть гораздо лучше. У англичан было ноль ударов в створ ворот, у испанцев — два или три.

Больше всего меня поразило то, что "Барселона" не была эффективна в передачах. Большую часть времени её игроки не могли создать моменты, забить больше. Хотя бы они сумели сохранить у себя мяч, что сбивало с толку соперника, которому приходилось постоянно бегать за мячом. Но "Барселона" не была собой, и мне кажется, что за это ответственен полузащитник Скотт Мактоминей. Таких парней я называю "бешеными псами" в хорошем смысле этого слова. Он никого не боялся, не уважал, давил всех и проделал большое количество работы. Именно он создавал проблемы каталонцам. В этой части поля "Манчестер" был действительно силён", — цитирует португальца "RT на русском".