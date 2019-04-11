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Мальдини: Милан не боится проверки УЕФА

Мальдини: Милан не боится проверки УЕФА
22:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Директора Милана Паоло Мальдини не страшит проверка на предмет соблюдения правил финансового фэйр-плей.

После того, как УЕФА объявил, что проведет проверку финансового положения в Милане, один из директоров клуба Паоло Мальдини заявил, что "россонери" нечего опасаться.

"Анонс проверки не стал для нас сюрпризом, — цитирует легендарного капитана "дьяволов" Sport Mediaset. — Мы поддерживаем постоянный контакт с УЕФА, еженедельно обмениваемся информацией. Никто не хочет повторения ситуации, когда нас отстранили от еврокубков и свою правоту пришлось отстаивать через арбитражный суд в Лозанне. На сей раз мы не боимся проверки, поскольку наши козыри очень сильны".

"УЕФА прекрасно понимает, что сейчас Милан является здоровым предприятием под управлением компетентных людей, поэтому я не вижу никаких препятствий перед нашим возвращением на вершину".

Милан могут отстранить от участия в еврокубках

"Сейчас для нас главное — завоевать путевку в Лигу чемпионов, и уже в зависимости от того, удастся ли нам этого достичь, будет формироваться трансферная политика. В первую очередь это касается Бакайко, который не очень удачно начал, но со временем доказал свою силу и необходимость для команды. Конечно, мы хотим его выкупить у Челси".

Согласно договору об аренде Тьемуэ Бакайо, Милан, если хочет выкупить центрального полузащитника, должен по окончании сезона заплатить Челси 35 миллионов евро, что без попадания в Лигу чемпионов и получения солидных выплат за участие в турнире не позволит "дьяволам" уложиться в требования финансового фэйр-плей.

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УЕФА, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Паоло Мальдини.
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