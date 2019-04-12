Ассоциация испанских футболистов поддержала Зозулю

Новости спорта: Испанский политик обвинил украинца Романа Зозулю в неонацизме.

Ассоциация испанских футболистов (AFE) заявила о полной поддержке украинского форварда Альбасете Романа Зозули. Напомним, что генеральный секретарь левой партии Podemos Пабло Иглесиас назвал украинца нацистом и расистом в интервью Marca.

«AFE хочет выразить полную поддержку футболисту Альбасете Роману Зозуле. Мы хотим самым решительным образом осудить некоторые проявления, которые считаем неприемлемыми в рамках нашего законодательства. Наша ассоциация в распоряжении Романа Зозули. Мы готовы помочь игроку с защитой его прав. Вы можете спокойно заниматься футболом», — говорится в заявлении AFE на официальном сайте организации.

Напомним, что часть болельщиков в Испании обвиняют Зозулю в нацистских взглядах. Фанаты Райо Вальекано, которые придерживаются левых взглядов, в свое время выступали против аренды украинца из Бетиса и даже проводили акции протеста.

29-летний Зозуля в текущем сезоне сыграл 28 матчей за Альбасете, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

Альбасете находится на 3-м месте в Сегунде, отставание от лидера составляет 4 очка. Следующий матч команда Зозули проведет 14 апреля против Эльче.