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Неймар вернулся к тренировкам с общей группой

Неймар вернулся к тренировкам с общей группой
08:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лидер ПСЖ Неймар полностью восстановился от травмы.

Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар восстановился от травмы и уже тренируется с общей группой команды. Об этом информирует официальный аккаунт парижан в Twitter.

Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции против Страсбура, который состоялся 23 января. В клубе приняли решение не делать операцию, а провести консервативный курс лечения травмированной пятой плюсневой кости футболиста.

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В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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