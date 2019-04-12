Че Че на украинском языке поблагодарил фанатов Динамо

Новости спорта: Бразилец пообещал, что болельщики навсегда останутся в его сердце.

Бывший полузащитник киевского Динамо бразилец Че Че попрощался с болельщиками киевского клуба.

Прощальное обращение к фанатам Динамо на украинском Че Че опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дякую всім шанувальникам Динамо. Хоча далеко, ви залишитеся вічно в моєму серці. Дякуємо за все. СЛАВА УКРАЇНИ!", - написал Че Че.

Ранее стало известно, что Че Че ушел из Динамо в Сан-Паулу.

В Динамо бразилец перешел летом 2018 года из Палмейраса, и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).