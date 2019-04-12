Азар - о возвращении Зидана в Реал

Новости спорта: Лидер Челси Эден Азар высказался о своем будущем.

Полузащитник Челси Эден Азар прокомментировал возвращение французского специалиста Зинедина Зидана в Реал, а также высказался относительно своего будущего.

Я не являюсь игроком Реала, но как поклонник Зидана, я был очень рад его возвращению, потому что он нужен футболу. Это хорошо для испанского клуба и для его болельщиков. Чуть менее для остальных команд, потому что Реал с Зиданом много выиграет, следовательно соперникам будет тяжело.

Я не хочу сейчас говорить о своем будущем. Слухи распространяются со всех сторон, но я сосредоточен на выступлениях за Челси в оставшийся месяц сезона", - приводит слова Азара Goal.com.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Англии 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал 12 голевых передач.