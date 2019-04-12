Арсенал - Наполи: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Арсенал спокойно разобрался с Наполи в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Лондонский Арсенал принимал Наполи в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Арсенал уже в первом тайме забил два гола. Сначала отметился Рэмси. Валлиец, получив мяч от Ляказетта пробил мимо Мерета – 1:0. А на 25-й минуте Торрейра подкараулил Руиса, прошел по центру и пробил. Мяч, не без помощи рикошета от ноги Кулибали, оказался в воротах, 2:0.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Арсенал - Наполи 2:0

Голы: Рэмси, 14, Кулибали, 25 (в свои ворота)

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Эльнени, 77), Рэмси, Колашинац — Озил (Мхитарян, 67) — Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг

Наполи: Мерет — Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Кальехон, Аллан, Руис (Унас, 83), Зьелински — Мертенс (Милик, 66), Инсинье (Юнес, 82)