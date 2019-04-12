Вильярреал - Валенсия: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Валенсия вырвала победу у Вильярреала. Смотрите видео голов матча Вильярреал - Валенсия.

Валенсия в добавленное время судьей сумела забить два гола в ворота Вильярреала и сделать солидный задел на выход в полуфинал Лиги Европы. Вашему вниманию видео голов матча Вильярреал - Валенсия.

Обзор матча:

Вильярреал – Валенсия 1:3

Голы: Касорла, 36 (с пенальти) – Гедеш, 6, 90+3, Васс, 90

Вильярреал: Фернандес, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Марио Гаспар (Педраса, 80), Руис, Касерес (Морланес, 72), Касорла, Иборра (Бакка, 67), Чуквуэзе, Форнальс, Морено.

Валенсия: Нето, Гарай, Гайя, Ронкалья (Пиччини, 58), Габриэл, Ферран Торрес (Коклен, 61), Парехо, Васс, Гедеш, Родриго, Гамейро (Черышев, 69).