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Кроос планирует уйти из Реала летом

Кроос планирует уйти из Реала летом
11:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Немецкий полузащитник Реала Тони Кроос хочет уйти из королевского клуба.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает AS.

Немецкий футболист считает, что его время в команде подошло к концу, и хочет нового вызова.

Руководство Реала не хочет расставаться с Кроосом, который является одним из ключевых игроков команды. Но "сливочные" готовы учесть пожелания игрока и могут продать его, если поступит достаточно выгодное предложение.

Источник утверждает, что его место могут занять французский футболист Поль Погба или датчанин Кристиан Эриксен.

Напомним, Кроос играет в составе "сливочных" с 2014 года. В текущем сезоне немец провел 23 матча в Примере и отдал 4 ассиста.

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, Трансферы, Тони Кроос, Новости футбола.
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