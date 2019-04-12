Кроос планирует уйти из Реала летом

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает AS.
Немецкий футболист считает, что его время в команде подошло к концу, и хочет нового вызова.
Руководство Реала не хочет расставаться с Кроосом, который является одним из ключевых игроков команды. Но "сливочные" готовы учесть пожелания игрока и могут продать его, если поступит достаточно выгодное предложение.
Источник утверждает, что его место могут занять французский футболист Поль Погба или датчанин Кристиан Эриксен.
Напомним, Кроос играет в составе "сливочных" с 2014 года. В текущем сезоне немец провел 23 матча в Примере и отдал 4 ассиста.