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Букмекеры определили фаворита Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
12:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Букмекеры определили своего фаворита в Лиге Европы после первых матчей 1/4 финала турнира.

По оценке букмекеров, «Челси» — главный претендент на победу в Лиге Европы. В первом матче 1/4 финала со «Славией» лондонцы победили на выезде со счётом 1:0. Коэффициент на итоговый триумф подопечных Сарри в турнире составляет 2.70. Это соответствует вероятности 35%.

Шансы «Арсенала» аналитики оценили коэффициентом 4.00 (24%). Команда Унаи Эмери разобралась дома с «Наполи», победив со счётом 2:0.

Поставить на победу «Валенсии» в Лиге Европы в БК «Марафон» можно за 6.00 (16%). «Летучие мыши» забили два гола в компенсированное время и победили «Вильярреал» на выезде со счётом 3:1.

Вероятность итогового успеха «Бенфики» аналитики оценили коэффициентом 9.00 (11%). Португальцы дома обыграли «Айнтрахт» — 4:2.

Поставить на «Наполи» можно с коэффициентом 10.00 (9%). Сделать ставку на «Айнтрахт» предлагается с коэффициентом 25.00 (3,5%), а на «Славию» — за 88.00 (0,8%). Наконец, шансы «Вильярреала» эксперты оценили коэффициентом 91.00 (0,7%).

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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