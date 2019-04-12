Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Новости спорта: Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино признан лучшим футболистом нынешней недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба турнира. Форвард в домашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Порту» (2:0) забил гол и сделал голевую передачу.

В числе претендентов на лучшего игрока недели также были нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, полузащитник «Аякса» Френки де Йонг и защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Мин стал автором единственного мяча во встрече с «Манчестер Сити». Точность передач де Йонга в игре с «Ювентусом» составила 91%. Пике помог «Барселоне» одержать сухую победу над «Манчестер Юнайтед» на выезде, точность его передач – 94%.