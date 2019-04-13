Франков: Мораеса торопились натурализовать и не подали запрос в ФИФА

Новости спорта: Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал дело о натурализации Жуниора Мораеса.

"Мне до тошноты противны те менеджеры, которые не сделали ничего, чтобы обезопасить себя в подобной ситуации - а именно, исходя из сугубо политических соображений, так торопились натурализовать игрока, что не озаботились запросом в соответствующий комитет ФИФА", – сообщил Франков.

Напомним, что Федерации футбола Люксембурга и Португалии подали жалобы в УЕФА из-за участия форварда "Шахтера" в матчах с ними, настаивая, что он не имел права участвовать в этих играх.

Мораес получил украинский паспорт лишь за несколько дней до матча с португальцами, но представители ФФП и ФФЛ утверждают, что он не прожил в Украине необходимые пять лет без перерыва, как это прописано в законе.

Ранее сообщалось, что Португалия и Люксембург будут требовать аннулировать результаты матча со сборной Украины (0:0 и 1:2 соответственно) и засчитать нашей сборной техническое поражение.