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Озил осчастливил слепого мальчика, который фанатеет от Арсенала (Видео)

Озил осчастливил слепого мальчика, который фанатеет от Арсенала (Видео)
14:50 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Полузащитник Арсенала Месут Озил исполнил мечту слепого мальчика, который фанатеет от Арсенала.

Футболист встретился со своим поклонником и позволил ему изучить себя при помощи прикосновений.

Видеозапись встречи Месут разместил в своем официальном Твиттере, подкрепив публикацию следующими словами: «Рад, что вчера мне довелось встретиться с моим особенным фанатом по имени Мики. Он потерял зрение из-за редкого заболевания глаз, но это никак не мешает ему играть в футбол. Знаю, что ты будешь продолжать следовать своим мечтам».

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Напомним, накануне Арсенал одолел Наполи в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2:0.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Видео, Месут Озил, Новости футбола.
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