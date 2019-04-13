Озил осчастливил слепого мальчика, который фанатеет от Арсенала (Видео)

Новости спорта: Полузащитник Арсенала Месут Озил исполнил мечту слепого мальчика, который фанатеет от Арсенала.

Футболист встретился со своим поклонником и позволил ему изучить себя при помощи прикосновений.

Видеозапись встречи Месут разместил в своем официальном Твиттере, подкрепив публикацию следующими словами: «Рад, что вчера мне довелось встретиться с моим особенным фанатом по имени Мики. Он потерял зрение из-за редкого заболевания глаз, но это никак не мешает ему играть в футбол. Знаю, что ты будешь продолжать следовать своим мечтам».

Напомним, накануне Арсенал одолел Наполи в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2:0.